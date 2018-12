Vladimir Putin haluaa alkaa suitsia rap-musiikkia – syynä genrelle ominainen kielenkäyttö ja huumeet, jotka uhkaavat hajottaa koko kansakunnan

Kulttuuri

Vladimir Putin haluaa alkaa suitsia rap-musiikkia – syynä genrelle ominainen kielenkäyttö ja huumeet, jotka uh

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjäksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rap-keikkojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy