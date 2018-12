Ekonomisti Anne Brunila on Suomen elokuvasäätiön uusi puheenjohtaja: ”Elokuva on tärkeä myös taloudellisena ilmiönä”

Kulttuuri

Ekonomisti Anne Brunila on Suomen elokuvasäätiön uusi puheenjohtaja: ”Elokuva on tärkeä myös taloudellisena il

Suomen elokuvasäätiön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen elokuva-alan

Elokuvasäätiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallituksen