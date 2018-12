Kulttuuri

Netflixin nykystrategia painottaa omaa tuotantoa – Pelastaako se elokuvataiteen?

Alfonso Cuarónin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syynä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

The

85-prosenttisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Roma, Netflix.