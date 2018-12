Kulttuuri

Jennifer Lopezin paluu hupsussa työpaikkadraamassa ei jaksa naurattaa

Jennifer Lopez o

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jokainen

n paitsi osaava poptähti, myös varsin pätevä elokuvakasvo, jonka rauhallinen läsnäolo hönkii lämpöä kehnompaankin draamaan. Siksi on ilo nähdä Lopez jälleen isomman Hollywood-elokuvan keulakuvana. Olkoonkin, että Second Act on liian usein vasemmalla kädellä kirjoitettu ja monin tavoin ihan hupsu.Bronxissa asuva Maya (Lopez) työskentelee paikallisessa supermarket-ketjussa ja tietää, mitä tavalliset naiset ostavat. Hän päätyy huijauksen kautta työhaastatteluun ja töihin New Yorkin Madison Avenuelle, naisten kosmetiikkaa valmistavan yrityksen tuotekehittelyyn.firmassa työskentelevä on syntynyt kultalusikka suussa ja käynyt kalliit eliittiyliopistot. Second Act nostaa ­aiheellisesti esiin Yhdysvalloissa vallitsevaa epätasa-arvoisuutta: sosiaalinen liikkuvuus on käytännössä olematonta.Se, että Maya huijaa itsensä huippupalkkaiseen työhön, on käytännössä ainoa oikeasti realistinen tapa päätyä sinne.Harmi, että elokuvan viesti on tätä taustaa vasten banaali – koskaan ei ole liian myöhäistä keksiä itseään uudelleen – ja käsikirjoitus yleisöä aliarvioiva. Juoni, johon liittyy järjettömiä yhteensattumia sekä Hiroshiman atomipommista selvinnyt perintöpuu, ei hölmöydessään edes naurata.