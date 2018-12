Kulttuuri

Voiko teollisuusrobotti ilmaista tunteita?Ruotsalaiskoreografi ”kutsui” ABB:n robotin tanssiin ja siitä syntyi

Teknologia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rydman

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tanssi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy