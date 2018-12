Kulttuuri

Isän kädestä

”Näissä

Niin, tosiaankin. Miten olinkaan sen unohtanut. Minähän pelkäsin sinua. Ja sinä tiesit sen. Miltäköhän se on sinusta tuntunut? Että oma lapsi pelkää.

Säveltäjänä

Isätrauma

Mutta isä… koetan tehdä parhaani, vaikka parhaani on niin vähän. Muistatko? Niinhän sinulla oli tapana sanoa.

Mitä siis

Minä olin arka ja pelokas, epäluotettava, itkin paljon ja helposti. Laskin toistuvasti alleni, nauroin korkealta kikattaen, usein ja yllättäen ja jotenkin tyttömäisesti. Näin kuvittelen sinun ajatelleen. En osannut pitää puoliani, ja kun harvoin suutuin, niin lepyin liian nopeasti. Sekin oli jotenkin väärin.

Heinz Hofmann

Pojan

Muistatko, kuinka sinulla oli tapana lukita minut rangaistukseksi liiteriin. Kun nyt muistelen sitä kolme-, neljä-, viisivuotiasta itseäni, niin on helppo myöntää, että olin mahdoton lapsi. Aiheutin jatkuvasti ongelmia; varastin, rikoin ja valehtelin.

Kuri oli

Niin isä. Tuo kaikki voi hyvinkin olla totta, mutta haluaisin silti yrittää nähdä siinä pikkupojassa ja hänen käyttäytymisessään jotain muutakin: Huomionhakua. Tarvetta tulla nähdyksi ja kuulluksi. Tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on.

Heinz Hofmann

Minusta kasvoi sulkeutunut lapsi, täynnä sinun aikaansaamaasi häpeää, täynnä itseinhoa, täynnä huonommuuden, täynnä kelpaamattomuuden ja riittämättömyyden tunnetta, ja mykkää, sisäänpäin kääntynyttä vihaa. Päällimmäisenä mielessä vain pako, pako, pako mahdollisimman kauas luotasi, sekä yksi sitkeä, omaehtoinen ajatus: että minä en tule olemaan niin kuin sinä.

Isä-Hofmannin

Mutta isä, sinuakin oli rangaistu lapsena samalla tavalla, eikö niin, ja tietenkin; jostainhan sinun on täytynyt nämä keinot oppia. Liiterin sijasta isäsi lukitsi sinut pimeään kellariin ja selkäsaunat annettiin avokämmenen sijasta rottinkikepillä. Eikä ylikorostunut maskuliinisuutesi ollut muuta kuin säälittävä keino salata sen pimeään kellariin suljetun pikkupojan mitättömyyden tunnetta ja pelkoa. Jostain tuollaisestako minä sinua sitten muistutin?

Näiden

Silti

Artikkelin sisään upotetut tekstikatkelmat ovat Heinz-Juhani Hofmannin radiofonisesta teoksesta ...isä, isä, isä! Teos on kuultavissa Yle Areenassa 3. tammikuuta saakka. Kuuntele teos tästä linkistä https://areena.yle.fi/1-4606358

Korjaus 22.12. klo 13.56: Cantores Minores vietti toimintansa 40-vuotisjuhlaa jo 1993 eikä vasta 1994, ja esitti jo tuolloin ensimmäistä kertaa Bachin Matteus-passion.