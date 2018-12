Kulttuuri

Svenska Teaternin rahoitusta vähennettiin yli 200 000 eurolla

Korjattu 22. joulukuuta kello 12.11 kulttuurijaoston avustuspotin summa.

rahoitusta on leikattu sekä Helsingin kaupungin että valtion puolelta. Teatterin mukaan se tulee vuodelle 2019 saamaan yhteensä 201 000 euroa vähemmän kuin 2018.Teatteri kommentoi asiaa keskiviikkona 19. joulukuuta Facebookissa Helsingin kaupungin kulttuurijaoston päätöskokouksen jälkeen. Avustuksia koskevat päätökset oli alun perin tarkoitus tehdä 11. joulukuuta pidetyssä kokouksessa, mutta tuolloin jaosto päätti palauttaa kaikki yli 50 000 euron kulttuuriavustukset uudelleen valmisteluun.Kaupungin avustuskriteerien painopisteinä ovat ”kaupungin vetovoima, taidelajien välinen tasapaino, saavutettavuus ja uuden mahdollistaminen”. Saavutettavuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Helsingin keskustan ulkopuolella olevaa tarjontaa painotetaan.Kulttuurijaosto sai syksyn neuvotteluissa avustuksiin kaikkiaan 800 000 euroa lisää. Kun mukaan lasketaan jo korvamerkitty 219 000 euron tuki Tanssin talolle, lisäys on miljoonan euron luokkaa yhteensä 16,6 miljoonan euron vuotuiseen avustuspottiin.on kuitenkin yksi uuden jaon häviäjistä. Kaupunki leikkasi sen avustuksesta noin 37 000 euroa.”Tämä on kova isku Svenska Teaternille. Me työllistämme suuren joukon henkilökuntaa, ja kansallisnäyttämönä meidän on voitava taata laaja ja ammattimainen ohjelmisto,” teatterin Facebook-sivulla sanotaan.”Tämä on meille ikävä uutinen, mutta tulemme tekemään kaikkemme turvataksemme monipuolisen ja korkealaatuisen ruotsinkielisen ohjelmiston Teidän kansallisnäyttämöllänne, Svenska Teaternilla”, teatteri päättää Facebook-päivityksensä.joutui käynnistämään toukokuun lopussa yt-neuvottelut useamman tappiollisen vuoden jälkeen. Neuvottelut koskivat näyttelijöitä lukuun ottamatta koko henkilökuntaa, ja niiden lopputuloksena viisi henkilöä irtisanottiin teatterista neuvottelujen päätyttyä kesäkuun puolivälissä.