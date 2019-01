Kulttuuri

vuonna 2019 suomalaiset näyttelijät myöntyvät tarjouksiin osallistua viihdeohjelmiin juontajan, panelistin tai improvisaatiohassuttelijan tehtävässä. Myös vuonna 2019 visailuisännät yrittävät hymyillä myös silmillään.Käsikirjoittaja valvoo myöhään yöhön koettaessaan kyhätä punchlinea, joka pysyisi koossa viisi sekuntia.Kaikki tämä siksi, että tänäkään jouluna hömppäviihteen tekijöille ei ilmoitettu ilosanomaa.Ilosanomaa, että heistä jokaiselle on varattu moniulotteinen rooli laatusarjassa, useiden tuotantokausien mittaisessa jättihankkeessa, joka takaa heidän elantonsa vuosiksi eteenpäin., jos tällainen tieto saavuttaisi lauantai-illan viihdeohjel­man tekijät kesken suoran lähetyksen.Näyttelijä vaipuisi itkien polvilleen kesken repliikin.Juontaja painaisi korvanappia syvemmälle ja hokisi: ”Oikeesti?” Sitten juontaja, sarjan pääroolin saanut, tempaisisi pikkutakin yltään, pyöräyttäisi sitä riehakkaasti kolme kertaa päänsä yläpuolella ja linkoaisi nutun katsomoon.Seuraavaksi informoitaisiin kuvaajia. Heidät pyydettäisiin kuvaamaan epookkia Skotlantiin. Kuvaajien ote työkaluista ei herpaantuisi mielenkuohussakaan. He kääntäisivät kamerat kohti toisiaan katsojia miellyttävällä nopeudella ja näyttäisivät peukkua.Ohjaaja, joka tilattaisiin hoitamaan jättituotannon kaikki kaudet, kysyisi kuvaussihteeriltä, onko säilössä yhtään viime vuoden finaalista jäänyttä konfettia. Sillä jos on, nyt olisi aika avata luukut.studiovieraalle, julkisuuden henkilölle, kerrottaisiin, että hän ei saisi kutsua tähän ohjelmaan enää koskaan.Julkisuuden henkilö puhkeaisi kyyneliin. Tuottaja taputtaisi häntä olkapäälle ja sanoisi, että hänelle on varattu uuteen sarjaan kahden sekunnin pituinen cameo-rooli.”Jes”, julkisuuden henkilö huutaisi. Ja kun vielä studioyleisölle kuulutettaisiin, että he saisivat osallistua uuden sarjan loisteliaisiin joukkokohtauksiin, koko suora lähetys muuttuisi ylistyslaulua ulvovaksi, hurmioituneeksi herätyskokoukseksi.katarttisia messuja nähtäisiin televisiossa niin kauan, että joka ikinen tusinaviihdytelmä olisi päättynyt ja niiden tekijät olisivat siellä, missä heidän minusta pitäisikin olla.Eli komeassa draamatuotannossa.