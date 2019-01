Kulttuuri

Eksän nyksän kalu ja muita miehisiä kliseitä – Uusi kotimainen komediasarja yrittää osua nykymiesten heikkouks

Siskonpedin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sarjassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sarja

https://www.hs.fi/haku/?query=timo+varpio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaiset

Modernit miehet, TV2 ma 7.1. klo 21.00 ja Areena. (K7)