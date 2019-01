Amos Rexin avausnäyttely oli uskomaton menestys, joka liki triplasi kävijätavoitteensa – Miten museo voi silti tehdä kaksi miljoonaa tappiota?

Kulttuuri

Amos Rexin avausnäyttely oli uskomaton menestys, joka liki triplasi kävijätavoitteensa – Miten museo voi silti

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Museonjohtaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Museon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurimmat

”Yleisölle

”Yleisölle näkyy näyttelytoiminta, mutta pääosa on yleisölle näkymätöntä museotyötä.”

Amos Rex

Eikä

Amos Rexin