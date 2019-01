Variety-lehti: Oscareihin ei palkata juontajaa lainkaan – Outo saaga on vain yksi uusi ongelma gaalan järjestämisessä

Kulttuuri

Variety-lehti: Oscareihin ei palkata juontajaa lainkaan – Outo saaga on vain yksi uusi ongelma gaalan järjestä

Oscarit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin

Viikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

DeGeneres

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämän

Elokuussa