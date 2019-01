Hyvin rullaava brittidraama brexit-kampanjasta tuo valokeilaan karismaattisen kampanjajohtajan – Hän on tyyppi, jonka jokainen haluaisi omaan joukkueeseensa Brexit: The Uncivil War on poliitti­nen draama, jossa poliitikot ovat vain sivurooleissa. Se on virkistävää.