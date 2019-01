”Saatetaan kylmän rauhallisesti valehdella ja vääristellä tutkimustietoa” – Vuoden professori arvostelee poliitikkoja ja virkamiehiä lisääntyneestä totuuden vääristelystä

Kulttuuri

”Saatetaan kylmän rauhallisesti valehdella ja vääristellä tutkimustietoa” – Vuoden professori arvostelee polii

Professoriliitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järviluoma-Mäkelä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puheessaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Järviluoma-Mäkelän