Ruotsalainen Hellacopters saapuu Tuska-festivaalin sunnuntain pääesiintyjäksi – Slayer ja Amorphis muiden päivien suurimmat vetonaulat

Kulttuuri

Ruotsalainen Hellacopters saapuu Tuska-festivaalin sunnuntain pääesiintyjäksi – Slayer ja Amorphis muiden päiv

Ruotsalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hellacopters-yhtye nähdään ensi kesänä Tuska-festivaalin sunnuntain pääesiintyjänä. 1990-luvun puolivälissä perustettu yhtye jäi vuonna 2008 määrittelemättömälle tauolle, joka kesti vuoteen 2016.Helsingissä järjestettävän me­tallifestivaalin muut pääesiintyjät ovat yhdysvaltalainen Slayer ja suomalainen Amorphis.Amorphis soittaa avauspäivänä eli perjantaina ja Slayer lauantaina.Tuska järjestetään Helsingin Suvilahdessa 28.–30. kesäkuuta. Festivaalin muita esiintyjiä ovat muiden muassa Dimmu Borgir, Anthrax, Cult of Luna ja Sick of It All. HS