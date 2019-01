Kulttuuri

HS seuraa: Parhaat tv-ohjelmat ja niiden tekijät palkitaan tänään Kultainen Venla -gaalassa

Suomalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eniten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutis, -ajankohtais -ja asiaohjelmasarja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Game Show

Keskusteluohjelma

Komedia- ja sketsiohjelma

Lifestyle-ohjelma

Kilpailureality

Seurantareality

Musiikkiviihde

Viihdeohjelma

Draamasarja

Vuoden TV -event

Paras naisnäyttelijä

Paras miesnäyttelijä

Vuoden käsikirjoittaja

Vuoden ohjaaja

Yleisöäänestyksen finalistit: