Miksi suomalaismiehet hakevat puolisonsa Aasiasta? Tästä kertoo Ylen Tuontirakkautta-sarja, joka suututti osallistujapariskunnan

käynnistyi perjantaina uusi Tuontirakkautta-sarja, jossa seurataan suomalaisia miehiä, jotka ovat naimisissa aasialaisten naisten kanssa. Pariskuntien rakkaus on leimahtanut joko internetin deittipalstojen kautta tai matkoilla.Sarjan tarkoituksena on tuoda ”tuontirakkaudelle” kasvot, mutta samalla puuttua sitä koskeviin ennakkoluuloihin.Filippiiniläinen Dane McConnell https://www.hs.fi/haku/?query=dane+mcconnell meni naimisiin Laatukeskuksen toimitusjohtaja Tani Järvisen https://www.hs.fi/haku/?query=tani+jarvisen kanssa pari vuotta sitten. Lisäksi Tuontirakkautta seuraa Bangkokista kotoisin olevaa 25-vuotiasta Praneeta https://www.hs.fi/haku/?query=praneeta ja pohjalaista 40-vuotiasta Michaelia https://www.hs.fi/haku/?query=michaelia , 72-vuotiasta korppoolaista Torgilsia https://www.hs.fi/haku/?query=torgilsia ja 41-vuotiasta filippiiniläistä Anaa https://www.hs.fi/haku/?query=anaa , filippiiniläistä Sandraa https://www.hs.fi/haku/?query=sandraa ja suomalaista Hansia https://www.hs.fi/haku/?query=hansia ja Dane McConnell-Järvinen tapasivat alunperin internetin keskustelupalstalla.”Ihan samalla tavalla kuin kaksi suomalaista kohtaa Tinderissä tai Sokos-hotellin baarissa niin voit kohdata tuolla internetissä”, Järvinen sanoo.”Ja ehkä käyt siellä jopa syvempiä keskusteluja ensin, ennen kuin olet fyysisesti edes tavannut.”He lähtivät sarjaan mukaan tuodakseen esiin kahden kulttuurin kohtaamisen arkea.alkuperäinen, ruotsinkielinen nimi Postorderkärlek (suora käännös: postimyyntirakkautta) ei kuitenkaan miellytä heitä. Tani Järvinen kertoo puhelimessa keskustelleensa vaimonsa Dane McConnell-Järvisen kanssa torstai-iltana pitkään sen herättämästä mielipahasta.”Hän kokee, että nimi halventaa häntä ja hänen kansaansa”, Järvinen sanoo.jälkeen McConnell-Järvinen lähetti tuotantoyhtiö Olof Filmille sähköpostia jossa hän kertoi ajatuksiaan.”Hän mietti oman perheensä ja muiden näkökulmasta, että jos he näkevät tällaisen ohjelman, jossa hänestä puhutaan postimyyntirakkautena.”Järvinen korostaa sitä, että McConnell-Järvinen ei ole mikään ostettu onnenonkija, vaan hänellä oli Filippiineillä hyvin palkattu työ ja asiat muutenkin järjestyksessä.”Minulla on ihan hyvä työ, mutta hän on tienannut siellä vähintään yhtä paljon kuin minä, ja kuitenkin sitten valinnut tulla tänne.”tuottajalle Jan-Olof Svarvarille https://www.hs.fi/haku/?query=jan-olof+svarvarille McConnell-Järvisen sähköposti tuli yllätyksenä.”Pariskunnat olivat saaneet nähdä sarjan etukäteen ja he olivat siihen erittäin tyytyväisiä”, Svarvar sanoo puhelimessa.”Luulen, että kyse on siitä, että traileri on jaettu erilaisilla keskustelupalstoilla verkossa ja sitten sitä kautta on tullut kommentteja.”mukaan postimyyntirakkaus ei viittaa siihen, että joku on ostettu.”Sehän on ilmaus joka viittaa ihmisiin jotka tapaavat verkossa ja joista toinen sitten muuttaa tänne, usein nimenomaan Aasiasta. Ja juuri näinhän he tapasivat.”Svarvar huomauttaa myös, että sarja ei kutsu naisia postimyyntivaimoiksi vaan ainoastaan puhuu sarjan pariskuntien välisistä suhteista postimyyntirakkautena. Hän arvelee McConnell-Järvisen ärtymyksen johtuvan kulttuurisesta ja kielellisestä eroavaisuudesta.”Hän ei tunne sitä tapaa, jolla me sanaa yleensä käytämme.”erot ovatkin sarjan tärkeimpiä teemoja. Sarjassa kuvataan, miltä naisista tuntuu muuttaa maailman toiselle puolelle niin kauaksi perheistään ja ystävistään, mutta myös ikäerot ja varsin tavallisena näyttäytyvä arki. Appivanhempia tavataan, vauvoja syntyy: jännittäviä tilanteita missä tahansa parisuhteessa.Toisaalta pariskunnilla on myös paljon sellaisia keskusteluja ja vaikeuksia, joissa kulttuurisilla eroilla ei ole mitään merkitystä. McConnell-Järvinen ja Järvinen keskustelevat esimerkiksi siitä, miksi Järvinen ei ollut kertonut aiemmasta avioliitoistaan.”Joo, unohdin mainita toisen vaimoni ja yhden lapsen”, Järvinen sanoo ja naurahtaa.”Vähän semmoinen paha tapa, että kun maailma ei ole aina niin ihana ja sellainen kuin haluaa, niin yrittää tehdä maailmasta sellaisen kuin toivoisi että se on.”Voit katsoa Järvisen ja McConnell-Järvisen keskustelun alla olevalta videolta.

https://vimeo.com/309872041

Järvisen liitot ovat olleet pitkiä. Yhteensä hän on ollut elämästään naimisissa yli puolet, 23 vuotta. Myös Järvisen kaksi aiempaa vaimoa ovat olleet kotoisin Aasiasta, mutta mitään erityistä syytä tälle hän ei osaa nimetä.



”Ehkä se kulttuuri siellä, se perhekeskeisyys, se on ihan erilaista kuin täällä meillä, mikä on aivan mahtavaa.”



Järvinen luonnehtii itseään 1960-luvun avainlapseksi, jonka yksinhuoltajaäiti työskenteli lääkärinä. Sen jälkeen ison perheen yhdessä syödyt ateriat tuntuvat erityisen hienoilta.



”Ja sitten tietysti, en tiedä, aasialaiset naiset ovat kauniita.”



