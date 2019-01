Kulttuuri

Carmenin juhannustanssit ja antiooppera konserttisalissa



Ensi-ilta Kanneltalossa 18. tammikuuta kello 19, yhteensä viisi esitystä 30. tammikuuta saakka.

kestosuosikki Carmen (1875) kerää jatkuvasti uusia tulkintoja, eivätkä oopperanystävät saa tarpeekseen tupakkatehtaan tytön ja virkaheiton sotilaan epävakaan parisuhteen kiemuroista. Torstaina sai Vaasan kaupunginteatterissa ensi-iltansa Juulia Tapolan https://www.hs.fi/haku/?query=juulia+tapolan Carmen-ohjaus, ja tulevana perjantaina Helsingin Kanneltalossa nähdään ohjaaja Juha Pikkaraisen https://www.hs.fi/haku/?query=juha+pikkaraisen näkemys. Hän on siirtänyt Carmenin tarinan vuoden 1979 Punkaharjun juhannusjuhlille ja antanut teokselle suomenkielisen nimen Carmen suviyössä. Lopulta tapahtumat etenevät Kotkan meripäiville sijoittuvaan loppuratkaisuun.

Kun Feldman tapasi Beckettin

Kun yhdysvaltalainen

Musiikkitalon konserttisali 18. tammikuuta kello 19.