Kulttuuri

Tv-näyttelijöiden tulokuningatar on Moderni perhe -sarjan Sofia Vergara

Roolihahmon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moderni perhe, Fox klo 20.00 ja 20.30. Rillit huurussa, Jim klo 21.00 ja 21.30.