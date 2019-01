Kulttuuri

Pertti Kekaraisen taide lumoaa ja hämmentää – tietokoneella muokattujen valokuvien toteutus on viileää ja kiru

Pertti Kekaraisen

Kekarainen

Lähes

Kekaraisen

(s. 1965) valokuvateosten lähtökohtana näyttää usein olevan moderni toimisto, puhtaiden ja kiiltävien pintojen rajaama tila, jollaisen moni tunnistaa työpaikaltaan tai vaikkapa terveyskeskuksesta.Tuttuutta lisää, että Kekaraisen keskeiset teokset ovat usein suunnilleen ovien korkuisia. Näyttelyissä ne on ripustettu niin alas, että ajatuksellinen kynnys astua niissä näkyvään tilaan on periaatteessa matala.Mutta vain periaatteessa, sillä tarkempi katse kertoo, ettei sisäänpääsy ole helppoa.Kekarainen purkaa ottamansa valokuvat osiin ja sommittelee osista uuden. Uusi kuva muistuttaa alkuperäistä, mutta samalla sen pintaan on ilmestynyt erilaisia siirtymiä, tihentymiä, liikahduksia ja optista väreilyä.lisää kuviinsa pintoja, palkkeja ja viivastoja, jotka mutkistavat tilan hahmottamista ja saavat ne näyttämään labyrinteilta tai peilisaleilta. Tietokoneavusteinen toteutus on viileää ja kirurgisen tarkkaa.Lopulta kuvan kytkee todellisuuteen vain siellä täällä häilähtävä varjomainen hahmo, kenties taiteilija itse kameransa kanssa. Muutamassa teoksessa erottuu kengänkärki, kuin vahingossa alanurkkaan unohtuneena.Kekaraisen taide on vahvasti formalistista ja käy keskustelua valokuvan olemuksesta.abstrakteina ja keino­tekoisina se haastaa sekä dokumentaarisen valokuvan että valokuvan tarinallisuuden.Itse asiassa voi kysyä, ovatko nämä maalaukselliset teokset valokuvia lainkaan – muuten kuin teknisesti.Kuvien optiset labyrintit korostavat myös sitä, miten eri tavoin kamera ja ihmisen silmä näkevät todellisuuden, varsinkin jos kameraa ruokkii tietokoneella. Kamera rekisteröi kaiken, kun taas silmä poimii havainnosta oleellisen.taiteen synnyttämä lumous ja hämmennys ovat seuraus näiden toisilleen vastakkaisten näkemisen tapojen kohtaamisesta.