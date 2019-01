Äänikirjan lukija pisti omiaan Ruotsissa: ”Minulla oli huono päivä, ja provosoiduin kirjan liian helpoista tulkinnoista”

Kulttuuri

Äänikirjan lukija pisti omiaan Ruotsissa: ”Minulla oli huono päivä, ja provosoiduin kirjan liian helpoista tul

Ruotsalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äänikirjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eriskummallinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy