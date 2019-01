Professori Pentti Kareojan, 60, mielestä Helsingillä olisi kaikki mahdollisuudet profiloitua arkkitehtuurin ja designin mallikaupungiksi

Kulttuuri

Professori Pentti Kareojan, 60, mielestä Helsingillä olisi kaikki mahdollisuudet profiloitua arkkitehtuurin ja

Helsinkiläisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aalto-yliopistossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suunnittelussa

Kareoja