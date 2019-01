Kulttuuri

numerot ovat häkellyttäviä. Vuonna 1950 syntynyt yhdysvaltalaiskirjailija on kirjoittanut arviolta 225 romaania, joita on myyty yli puoli miljardia kappaletta. Suomennostenkin määrä on ylittänyt sata nimikettä ja myynti miljoona kappaletta.Roberts tunnetaan romantiikan kirjoittajana, mutta vuosien varrella hän on laajentanut genrekirjoaan etenkin fantasian ja dekkarin suuntiin. Tosin näissäkin on etuliitteenä Robertsin tuotannossa usein ”romanttinen”.Ensimmäinen vuosi on Robertsin ensimmäinen dystopia. Ja kyllä: siinä on romantiikkaa.alkaa MacLeodin suvun uudenvuoden vietosta Skotlannissa. Metsästysretkellä perheen pää ampuu fasaanin vanhaan kivikehään. Teko avaa portin, jonka olisi pitänyt pysyä suljettuna. Maailmaan karkaa tappava tauti, Surma.Se leviää MacLeodien mukana Euroopan ja Yhdysvaltain isoihin kaupunkeihin. Ja tappaa. Kaikki Surmaan sairastuneet kuolevat, vain osa ihmisistä on taudille immuuneja. Muutamassa viikossa maailman väestöstä pyyhkiytyy valtaosa pois.Eikä siinä kaikki. Osa henkiinjääneistä huomaa saaneensa yliluonnollisia kykyjä. Heistä tulee noitia, velhoja, haltioita, näkijöitä tai keijuja. Jotkut yliluonnollisista kykyjä saaneista ovat pahoja, toiset hyviä, ja tavallisista ihmisistä osa uskoo, että kaikki nämä ”Kummat” pitää erottelematta tappaa. Maailma muuttuu sotakentäksi, jolla eri henkiinjääneiden ryhmät taistelevat toisiaan vastaan.seuraa pientä henkiinjääneiden joukkoa: Lana ja Max ovat kaksi velhonkykyjä saanutta newyorkilaista, Arlys ja Fred ovat televisioaseman toimittajia. Rachel ja Jonah taas lääkäri ja ensihoitaja. Heidän tiensä kohtaavat ja mukaan tarttuu muita. Joukko etsii tuhonjälkeisestä Yhdysvalloista rauhallista kolkkaa, jossa voisi aloittaa elämän uudelleen.Amerikkalaiseen tapaan useimmissa uusien ihmisten kohtaamisissa vedetään ensimmäisenä ase esiin. Tämä liipasinherkkä ennakkoluuloisuus saa toisaalta ihmisten välille syntyvän luottamuksen tuntumaan sitäkin arvokkaammalta.Robertsin kirjaa lukiessa toivoo, että kirjailija olisi hiukan jarrutellut itseään. Pelkkä yhteiskunnan romahtaminen riittää aiheeksi.Siihen ei olisi tarvinnut lisätä magiaa päälle. Eikä salaliittoteoriaa siitä, kuinka hallitus ja WHO alkavat keskellä kaiken romahdusta kerätä immuuneja ja yliluonnollisia kykyjä omaavia salaisiin kokeisiin. Teoksen loppua kohti teemaksi nousee vielä messiaaninen usko, sillä Lana odottaa lasta, jota kutsutaan Valituksi.Nora Roberts ole suotta saanut viihdekirjallisuuden kuningattaren mainettaan. Kirja on viihdyttävä. Se etenee vauhdilla ja on täynnä tunteita, täpäriä pakoja, uhkaa ja sankaruutta. Lukija joutuu tosin tyytymään pikaruokaversioihin sekä dystopia- että fantasiagenreistä.Usein mennään siitä, missä aita on matalin. Lukijan mielikuvituksen varaan jää esimerkiksi se, miten ihmeessä henkiinjääneet saavat syrjäisessä pikkukaupungissa sähköt ja internetin jälleen toimimaan.Mutta ehkä nokkela kirjailija säästi tällä lukijan sekä teknohöpinältä että pitkäpiimäiseltä henkiinjäämistaitojen esittelyltä.