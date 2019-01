Suomen suosituin radiotiimi Aamulypsy hajoaa – ”Juhan mukaantulo viisi vuotta sitten oli vahinko”, sanoo ohjelmapäällikkö

Suomen

PERIS LÄHTEE VEKS!!

Kuten 31.12. lupailinkin, että tammikuussa olisi uutisia luvassa!! Tänään lähti käyntiin viimeinen viikkoni Aamulypsyssä. 10 vuotta on tullut putkeen herättyä 05.00, mutta nyt on aika muuttaa hieman kaavaa ja jättää tämä rutiini ainakin toistaiseksi. En vielä tiedä, missä matkani jatkuu, mutta teen tässä vielä muutamat jaksot urheilupodcastia Mestarit sekä muutamat ennalta sovitut työt. Tässä vaiheessa haluan sanoa Kiitos kaikille tähänastisella matkallani mukana olleille. Kiitos Työnantajalle, Aamulypsylle ja kaikille työkavereille sekä erityisesti Kaikki Kuulijat, TE olette tämän kaiken mahdollistaneet. Tämä on ollut upeaa aikaa, Kiitos!!

Terkuin Peris