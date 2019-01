Kulttuuri

Jos levy-yhtiö olisi saanut tahtonsa läpi, meillä ei olisi Meiju Suvasta – Laulaja kertoo HS:n syntymäpäivä­ha

Kiehtovana urbaanitarinana on kiertänyt jo parin vuosikymmenen ajan, kuinka laulaja Meiju Suvas on ratkaissut pyramidien arvoituksen. Vuonna 1998 julkaistussa elämäkerrassa näin todella esitetään. Kirjassa on kaaviokuva, jonka avulla Suvas näyttää, miten hänen mielestään pyramidit on rakennettu.