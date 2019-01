Kulttuuri

Onko radiosketsien aika ohi? –Käsikirjoitettu radiohuumori haudattiin Ylellä vähin äänin

Loppiaisena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yle Puheen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nouseeko

Huumorihommia, Yle Puhe klo 14.02 ja Yle Areena.