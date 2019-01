Kulttuuri

jo tulevai­suus.Nykyään algoritmit valitsevat uutiset, jotka luen, ja mainokset, jotka näen, ja pian ne alkavat toivottavasti valmistaa minulle räätälöityjä tv-sisältöjä.Maltan tuskin odottaa tulevaisuutta, jossa saan istua television ääreen ja kertoa sille, että minua huvittaisi katsoa elokuva. Aikaa minulla on puolitoista tuntia.idea, televisio ilmoittaa.Saanko tutkia henkilöhistoriaanne, televisio kysyy, minkä jälkeen ruudulle ilmestyy uuvuttavan pitkä juridinen selonteko ja pyyntö hyväksyä käyttöehdot. Joo joo, minä sanon, sillä minulla on kiire viihtyä. Televisio alkaa saman tien pöyhiä sähköisiä rekistereitäni, yksityisviestejäni ja hakuhistoriaani.Pian televisio ilmoittaa, että se on koostanut minulle lukemattomia tunteja elokuvia, tv-sarjoja ja suoratoistopalvelujen videoita käsittävästä kokoelmastaan tunnin ja kaksikymmentä minuuttia kestävän kollaasidraaman, joka vastaa tarpeitani 93 prosentin todennäköisyydellä.Laita jo se raina pyörimään, huudan, sillä olen odottanut neljä minuuttia, ja niin elokuva alkaa. Se kertoo perunasalaattia inhoavasta, heikosta ääreisverenkierrosta kärsivästä kehnosta pöytätenniksenpelaajasta, joka ryhtyy selvittämään menneisyyteensä liittyvää salaisuutta.Elokuvassa on paljon komeita kamera-ajoja ja valaita ja new age -henkisiä mietelauseita ja alussa graafista väkivaltaa, mutta kun televisio mittaa minun ärtyvän siitä, se muokkaa elokuvaa ja vähentää väkivaltaa ja lisää animaatiota, jolloin tarina alkaa miellyttää minua suuresti.Minä viihdyn ja televisio kertoo minulle, että minä viihdyn, mikä lisää viihtymistäni.päätyttyä nousen istuimeltani juuri siinä mielentilassa kuin olen toivonutkin – hämmentyneissä, mutta ennen kaikkea kohottuneissa tunnelmissa.Bonuksena leffasta on takertunut mieleeni hyödyllinen motto: Olet oman onnesi seppä.Poissaoloni ajaksi annan televisiolle tehtäväksi laatia minulle kolmekymmentätuntinen cross-genre-indieutopiaepookki.Televisio kiittää tehtävänannosta ja toivottaa minulle mukavaa vierailua parhaan ystäväni luona, mikä on kohtalainen itsestäänselvyys, sillä televisio on valinnut parhaan ystäväni minulle katsojaprofiilini perusteella.