HS-analyysi: Tämän vuoden Oscar-ehdokkuudet olivat Netflixille lopullinen voitto – ja voivat kieliä isosta muutoksesta, jossa me kaikki voitamme Roma on lopullinen osoitus siitä, että rajanveto suoratoistopalvelujen sekä ”oikeiden” valkokangaselokuvien välille on turhaa, kirjoittaa HS:n elokuvatoimittaja Juho Typpö.