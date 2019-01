Suomiräppäri MKDMSK eli Maski on kuollut 21-vuotiaana, oli juuri julkaisemassa esikoisalbumia – Pyhimys: ”Teknisesti hyvin taitava ja lupaava artisti”

Kulttuuri

Suomiräppäri MKDMSK eli Maski on kuollut 21-vuotiaana, oli juuri julkaisemassa esikoisalbumia – Pyhimys: ”Tekn

Nuori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lyriikoissaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aleksis Salusjärven

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tunnettu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy