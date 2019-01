Kulttuuri

ja lohikäärmeet elivät muinoin rinta rinnan, ja tähän uudehkoon Hollywood-legendaan perustuu DreamWorksin animaatiosarja, joka on kasvanut trilogiaksi. Kolmas elokuva kaikesta päätellen myös lopettaa sarjan, koska päähenkilö Hikotus on lopussa jo aikuinen perheenisä – tosin jälkeläisillähän on koko elämä edessä.elokuva petasi nuoren pojan kasvutarinaa, jossa Hikotus joutui selvittämään isäsuhdettaan ja miehen roo­liaan. Viikinkien keskuudessa lohikäärmeet olivat petoja, joita piti tuhota, mutta vastoin kaikkia viikinkinormeja Hikotus ystävystyi Yön raivoksi kutsutun otuksen kanssa.Sama kaveri hänellä on edelleenkin, kuten myös uskollinen Astrid, jonka kanssa Hikotus ­aikoo mennä naimisiinkin. Hikotus johtaa Öystilän yhteisöä, jossa elelee nyt valtava lauma lohikäärmeitä viikinkien seassa.Mutta jälleen uhkaa pahis rauhanomaiseksi kääntynyttä pohjoista kansaa. Tunteeton Grimmel elää vielä vanhaa aikaa, johon kuuluu lohikäärmeiden rääkkääminen ja tuhoaminen. Hän alkaa himoita Hikotuksen uskollista lohikäärmekumppania, Hampaatonta.elokuva on edellisten osien tapaan selvästi pojille suunnattu. Mikäs siinä, mutta jokohan nyt alkaisi olla korkea aika jättää hyvästit lastenelokuville, joissa pojat ja miehet ovat enemmistönä pitämässä valtaa ja johtamassa taisteluita? Öystilässä on noin kaksi naista: Hikotuksen äiti ja tyttöystävä.Hampaatonkin kokee ensirakkauden. Hän kohtaa ihmeellisen valkoisen, kimaltelevan ”raivon”, joka jännästi muistuttaa rakenteeltaan yksisarvista. Mahdollisten tyttökatsojien mieliksi.Animaatio tarjoaa häikäiseviä, unenomaisia näkyjä maapallon reunalta. On syvyyttä ja korkeutta, tulta ja limaa. Käsikirjoitus on sen sijaan yhtä sotkua, ja paremman puutteessa käytetään tolkuttomasti aikaa rakastuneiden lohikäärmeiden soidintansseihin, vaikka ne kauniilta näyttävätkin.