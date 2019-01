Chisu ja Jori Sjöroos toivat ensi kertaa julkisuuteen uuden kokoonpanonsa – Roosberg-duo mukana kansainvälisellä Muumi-levyllä Alman ja First Aid Kitin kanssa Kyseessä on uuteen Muumilaakso-animaatiosarjaan liittyvä soundtrack. Roosbergin kappale The Author viittaa Tove Janssoniin.