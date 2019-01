Kulttuuri

Nick Cave: One More Time with Feeling, Teema klo 20.01 ja Yle Areena. Nick Cave https://www.hs.fi/haku/?query=nick+cave ei musiikkinsa ja imagonsa perusteella ole mikään hupiveikko. Hänen laulunsa käsittelevät usein kuolemaa ja ihmismielen pohjamutia. Andrew Dominikin https://www.hs.fi/haku/?query=andrew+dominikin ohjaama One More Time with Feeling (2016) on silti Cavenkin mittapuulla raskas ja surullinen dokumentti.Elokuva seuraa Cavea ja hänen The Bad Seeds -yhtyettään Skeleton Tree -albumin (2016) äänitysten aikoihin. Syy sen surumielisyyteen on Caven perhettä kohdanneessa trage­diassa, jota dokumentti sivuaa.2015, kun Cave painoi jo studiossa täyttä häkää, tapahtui järkyttävä onnettomuus: toinen Caven ja hänen Susie https://www.hs.fi/haku/?query=susie -vaimonsa kaksospojista, 15-vuotias Arthur Cave https://www.hs.fi/haku/?query=arthur+cave , kuoli pudottuaan kalliolta lähellä perheen Englannin Brightonissa sijainnutta kotia.Vaikka monet albumin kappaleista oli jo kirjoitettu, muuttui äänitystyö väkisin surutyöksi. Tunnelma tarttui luonnollisesti myös levylle ja dokumenttiin.Dominikin kuvausryhmä seurasi albumin viimeisiä äänityssessioita, joissa Caven ja luottomies Warren Ellisin https://www.hs.fi/haku/?query=warren+ellisin johdolla levy sai loppusilauksensa.Studiossa omiensa ympäröimänä uusia kappaleitaan esittävä Cave vaikuttaa itsevarmalta, mutta puhuessa olemus on väsynyt ja hämmentynyt. Dominik haistaa kappaleiden voiman ja keskittyy viisaasti niihin.One More Time with Feelingistä kasvaa vaikuttava musiikki­elokuva, joka johdattaa kohti katarsista kappale kerrallaan.oli tietysti myös käytännöllisempi puolensa. Sen myötä Cave sai avattua levynsä taustoja ilman normaalia pressipyöritystä, jossa olisi joutunut todennäköisesti vastailemaan kerta toisensa jälkeen samoihin tungetteleviin kysymyksiin poikansa kuolemasta.Tragediasta puhutaan myös dokumentissa, mutta enemmän rivien ja kohtausten välissä kuin suoraan. Tapahtumat ovat vielä liian lähellä.Oikeastaan Cave etsii läpi dokumentin oikeita sanoja kuvaamaan sitä muutosta, jonka traumaan törmääminen väistämättä saa ihmisessä aikaan. Ei ole itsestäänselvyys, että siinä myllerryksessä taiteilija pystyy säilyttämään luovuutensa.sumussa Cavella on kuitenkin rohkaiseva viesti: vaikka mennyttä ei voi muuttaa, elämä jatkuu. Kun sen kuulee paatuneen synkistelijän suusta, on pakko uskoa.One More Time with Feeling on omistettu Arthurin muistolle. Aivan dokumentin lopussa kuullaan Arthurin ja hänen kaksoisveljensä Earlin https://www.hs.fi/haku/?query=earlin esittämä kappale perheen arkistoista.