Kulttuuri

HS tarjoaa 700 lippua Musta laatikko -esitykseen koululaisille

Helsingin

Helsingin

Koululaisnäytäntöön

Musta laatikko 13 Kansallisteatterissa 26.3., 27.3., 8.4. ja 9.4., Tampereen Teatterissa 2.4. ja Turun Kaupunginteatterissa 16.4. Ajantasainen lipputilanne osoitteessa Lippu.fi.