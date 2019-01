”Olen aivan murtunut” – Ozzy Osbourne on perunut koko Euroopan-kiertueensa, todennäköisesti myös Hartwall-areenan keikka peruuntuu

Kulttuuri

"Olen aivan murtunut" – Ozzy Osbourne on perunut koko Euroopan-kiertueensa, todennäköisesti myös Hartwall-aree

Ozzy Osbourne

Osbournen

Lokakuussa

on joutunut perumaan koko Euroopan-kiertueensa. Todennäköisesti tämä tarkoittaa myös 24. helmikuuta sovittua keikkaa Helsingin Hartwall-areenalla, jonne Judas Priest oli kiinnitetty lämmittelijäksi.Suomen-keikan järjestäjä Live Nation ei vielä kuitenkaan halua kommentoida sitä, koskeeko peruuntuminen myös Hartwall-areenaa ja jos koskee, mitä jo ostetuille lipuille tehdään.Syynä kiertueen peruuntumiseen on vakava ylähengitysteiden tulehdus, jonka Osbournen lääkäri pelkää saattavan kehittyä keuhkokuumeeksi jos 70-vuotias rock-tähti ei lepää tarpeeksi.Facebook-sivuilla julkaistussa tiedotteessa Osbourne sanoo olevansa peruuntumisesta ”aivan murtunut”.”Vaikuttaa siltä, että lokakuusta asti kaikki, mihin kosken, muuttuu paskaksi”, hän kirjoittaa.Osbournen peukalo tulehtui, mikä johti neljän keikan peruuntumiseen, ja sen jälkeen hän on ollut flunssan kourissa.Osbourne pyytää päivityksessään vuolaasti anteeksi ja lupaa korvaavan kiertueen syyskuulle:”Haluan pyytää anteeksi kaikilta faneiltani, jotka ovat pysyneet vuosien varrella niin uskollisina, bändiltäni, avustajiltani ja Judas Priestiltä. Lupaan kuitenkin, että kiertueeni Judas Priestin kanssa tullaan hoitamaan loppuun. Aikatauluja järjestellään parhaillaan uudestaan, ja kiertuetta ollaan suunnittelemassa syyskuulle. Vielä kerran, pyydän anteeksi kaikilta. Jumalan siunausta. Rakastan teitä kaikkia, Ozzy.”