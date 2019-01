Kaija Koon, Anna Puun ja Mikael Gabrielin biisien takana on tämä mies – 50 vuotta täyttävä Lasse Kurki on nähnyt suomalaisen musiikin kehityksen ja kertoo nyt, miten tähtiartisteja synnytetään

Kulttuuri

Kaija Koon, Anna Puun ja Mikael Gabrielin biisien takana on tämä mies – 50 vuotta täyttävä Lasse Kurki on nähn

Muusikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lasse Kurjen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lasse Kurki

Juuri

Koko ikänsä

Siksi

Kurjen

Ehkä

Kavereiden

Lasse Kurjen

”Kun

Kurki

Nyt

Lasse Kurki

https://www.hs.fi/haku/?query=anna+puu

https://www.hs.fi/haku/?query=abreu

https://www.hs.fi/haku/?query=laura+narhi

https://www.hs.fi/haku/?query=suvi+terasniska

https://www.hs.fi/haku/?query=stig

https://www.hs.fi/haku/?query=mikael+gabriel

Hän

Niin, perhe.

Soittimistossa