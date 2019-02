Syntymäpäivät

Kirjailija Jari Tervolle, 60, sananvapaus on kaiken perusta – ”Olemme nyt lähimpänä sitä tilannetta, että kaikilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Sitä on siedettävä, olivatpa ne nimimerkkejä tai ei” 1.2.2019