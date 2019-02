Kulttuuri

Viikonlopun näyttelykierroksella voi nähdä saamelaista historiaa, dekkarimaisia maalauksia ja punk-energiaa

Saamelaishistoriaa

Kevään

Historian kirjonta 17.3. saakka Kohtassa (Työpajankatu 2 B). Ke–pe 12–18, la–su 12–16.

Maalaus on dekkari

Karoliina Hellbergin

Karoliina Hellberg 5.5. saakka Didrichsenin taidemuseossa (Kuusilahdenkuja 1). Ti–su 11–18.

Sankarit ja hallitsijat

Israelissa

If These Are Our Heroes Who Needs Enemies 10.2. saakka Zetterberg Galleryssa (Ludviginkatu 3–5). Ke–pe 12–18, la–su 12–16.

Orgaanista geometriaa

Aaron Heinon

Liquid Frame 24.2. saakka Galleria 68:ssa (Hämeentie 68). Ke–pe 12–18, la–su 12–16.

Näyttely kuin tehosekoitin

Jonathan Meesen

The Men Who Fell from Earth 7.7. saakka Emmassa (Ahertajantie 5, Tapiola). Ti, to 11–18, ke, pe 11–19, la, su 11–17.