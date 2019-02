Kulttuuri

Tosiseikkoihin perustuvia sotaromaaneja kirjoittava Pekka Jaatinen kuvaa sukellusvenesotaa asiantuntevasti

Pekka Jaatisella

Sukellusveneet

Siitä

(s. 1966) on tapana sommitella sotaromaaninsa tosiseikkojen perustalle. Niin nytkin, kun hän Pimeydessään painuu Suomenlahden pinnan alle, jatkosodan sukellusvenetaisteluihin. Paljon on reaalista sodankulkua, miinakenttiä, kalustoa ja miehistöä, joiden sekaan Jaatinen sitten ripottelee osin fiktiivisen tarinan.Yhdistelmä funkkaa: uskottavuus pitää, jännitys kihelmöi.Tilanteet keskittyvät enimmäkseen Vesihiisi-sukellus­veneeseen, syvyyksien pettävään hiljaisuuteen, klaustro­fobisiin tunnelmiin. Miehistö urakoi ahtaissa oloissa kurinalaisesti. Oli muutamia hermoromahduksia – Jaatinen esittää ne taiten –, mutta tuntuu jopa hienoiselta ihmeeltä, ettei vastaavia sattunut useammin.Kerronta on karua, ja sopii ­aihepiiriin. Sukellusveneen hierarkia, tarkasti jaettuine tehtävineen ja vastuineen, toimii armeijan ja sodankäynnin laajempanakin ideaalikuvana, jonka todellisuus iskee säröille. Jaatinen virittää monta tiheätunnelmaista kohtausta.ovat harvinaisempi sotaympäristö, ja siihen Pimeys heittää kosolti lisävaloa.Mutta romaani kulkee myös toisella tasollaan, "myöhemmin, Kemissä". Vaikka ratkaisulle löytyykin ilmiselviä syitä, ei aikalavennus tässä muodossaan ole eduksi romaanille. Kertomus kadottaa imuaan.Pussikaljanuorten vierailut hyvin juopuneen ex-matruusin talossa ovat kiusallisia jaksoja. Ja sitä paitsi kun isäntä on kerran kaivanut Parabellum-pistoolinsa käyttöä varten esille, ei voi uskoa, että nuoriso enää ­uudelleen tyrkyttäytyisi kylään.Sota traumatisoi, totta kai ja monella tavoin, vaan sitä ei ole yksinkertaista ilmentää., miten Suomen pieni sukellusvenelaivasto operoi sodassa, romaani ei tuo uutta yleistietoa. Sen sijaan erittäin shokeeraava on luku, jossa Vesihiisi (yhtenä monista) osallistuu neuvosto-Viron rannikon miinoittamiseen 21. kesäkuuta 1941. Jatkosota puhkeaa neljä päivää myöhemmin."Mannerheimkö tämän takana on? Vai itse Hitler? Kenen ihmeen valtuuttamana rauhan ­aikana voidaan pudottaa kovia miinoja toisen valtion aluevesille ja käskeä torpedohyökkäykseen? Kuka on niin iso herra?", sukellusveneen päällikkö miettii.Kuten myöhemmin on saatu tietää, jälki oli karmeaa: 60 alusta upposi, mukanaan 16 000 ihmistä.Pimeys vakuuttaa pysäytys­kuvana kymmenien metrien syvyydessä velloneesta helvetillisestä pelosta.Kuten eräs merenkulkijaystäväni totesi: hyvä kirja, josta jäi paha mieli.