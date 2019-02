Vuosien salailu on viimein ohi – Poppari Robin Packalen aloittaa nyt kansainvälisen uran, jota on rakennettu vuodesta 2013 lähtien: ”Me ollaan tehty satoja biisejä ja kymmeniä lentoja ympäri maapalloa” Jatkossa Robin esiintyy nimellä Robin Packalen ja englannin kielellä. Vuonna 2017 tauolle jäänyt artisti on valmistautunut tätä hetkeä varten jo vuosia: ”Tämä on iso pala purtavaksi itse kullekin.”