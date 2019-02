Kulttuuri

Löysin taideteoksen, joka kertoo masennuksesta ainutlaatuisen hienosti – ja se on myös yksinkertainen videopel

Night in the Woods

Night in the Woods on saatavilla Windowsille, Mac OS:lle, Linuxille, Playstation 4:lle, Xbox Onelle ja Nintendo Switchille.

on yksi parhaimmista ja todentuntuisimmista masennusta käsittelevistä taideteoksista.Eikä vain masennusta. Yhtä hienosti se käsittelee myös muita mielenterveysongelmia, joiden kanssa monet joutuvat pärjäämään normaalissa arjessaan.Sekä lukuisia muita vakavia, ajankohtaisia ja tärkeitä teemoja: pieniä paikkakuntia kuihduttavaa työttömyyttä, nuorten aikuisten päämäärättömyyttä ja vaikeita elämänvalintoja, menneisyyden taakkoja, ystävyyttä. Muun muassa.Se on myös videopeli, jonka pääosassa on kissa. Ja muissa rooleissa liuta muita piirroseläimiä (tosin ihmismäisiä).Esimerkiksi toimintaroolipeli Horizon Zero Dawnin ja ammuskelu Preyn valtaviin, yksityiskohtaisiin maailmoihin upposi päiväkausiksi.Nuo kaksi olivat myös isojen pelistudioiden julkaisuja, joiden kuluissa ei oltu säästelty.Minulle vuonna 2017 ilmestyneistä peleistä tärkeimmäksi nousi kuitenkin pikkuruisen Infinite Fall -yhtiön indiepeli Night in the Woods.Se riipaisi, itketti ja nauratti. Se tuli lähelle ja puhutteli tavalla, jota aniharva elokuva tai kirjakaan saa aikaan.on lajityypiltään yksinkertainen, sivuperspektiivistä kuvattu seikkailupeli. Ulkoisesti se muistuttaa tyyliteltyä piirrosanimaatiota. Pelin trailerin voi katsoa alta:Pelaajan ohjastama päähenkilö Mae Borowski on 20-vuotias kissa, joka keskeyttää college-opintonsa ja palaa asumaan lapsuudenkotiinsa Possum Springsin pikkukaupunkiin.Possum Springsissä Mae alkaa taas pyöriä vanhojen ystäviensä, kuten kyynisen krokotiilin Beatricen, adhd-oireisen ketun Gregoryn sekä tämän hiljaisen puolison Angus-karhun kanssa.Vapaa-ajan viettonsa – johon kuuluvat esimerkiksi säännölliset bänditreenit – ohessa he alkavat selvittää samaan kaveriporukkaan kuuluneen Casey-kissan katoamista.ei ole pelin tärkein elementti, vaikka kiehtova onkin.Pääosaan nousevat hahmot ja heidän keskinäiset suhteensa, ja sitä kautta tarinan laajemmat teemat.Mae-kissa on samaan aikaan sydämellinen ja ärsyttävä, ja muutkin hahmot ovat samaistuttavia kaikkine ongelmineen, iloineen ja suruineen. Etenkin kun kaikki ovat simppelisti piirrettyjä eläimiä, joiden ilmeetkään eivät juuri muutu.Teemojaan, kuten masennusta, peli käsittelee hienosti tavalla, jollaiseen fiktiossa turhankin harvoin törmää. Ei saarnaten tai alleviivaten, ei välttämättä edes nimeltä mainiten – vaan asioina, joiden kanssa eletään päivästä toiseen miten taidetaan.Jos on kokenut vähänkään samoja asioita kuin pelin hahmot, ei vahvoilta tunteilta voi pelatessa välttyä. Tarinan lisäksi pelissä toimivat kaikki muutkin osa-alueet upeaa musiikkia myöten.videopelinä Night in the Woodsia voi tosin kritisoida. Selvitettävät pulmat esimerkiksi ovat hyvin yksinkertaisia, sikäli kuin sellaisia edes on. Eniten haastetta tarjoavat erilaiset minipelit, kuten Guitar Hero -tyyliin toteutetut bänditreenit.Silti uskon Night in the Woodsin olevan paras elämys juuri pelinä, jossa tarinaan ja hahmojen suhteisiin aktiivisesti osallistuu. Ennen kaikkea se on kokonaisvaltainen taideteos. Sellainen kuin videopeli voi nykyään parhaimmillaan olla.