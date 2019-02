Kulttuuri

”Elämä on laiffii”, oli Matti Nykäsen vastaus huoltoaseman pitäjälle, joka alkoi valittaa elämästään

”Elämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykänen oli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykäsen vakavat

Lehtien otsikoihin

Monen

Lähteenä myös: Missä me ollaan ja oonko mäkin siellä – Matti Nykäsen lentäviä lauseita 2 (Minerva 2007)