Venla-palkinto pakotti minut muuttamaan käsitykseni Elossa 24h -sarjasta

Venlat viime vuoden parhaille tv-ohjelmille ja -tekijöille jaettiin pari viikkoa sitten. Uutis-, ajankohtais- ja asiaohjelmasarjan kategorian voitti Elossa 24h.Sama sarja, josta pätkän nähtyäni olin juuri päästänyt suustani klassikoiden klassikon: Siis minun verorahoillani! Tällaista! Ja vielä: Oi aikoja oi tapoja.Käyttäytymiseni voisi museoida someajan perusreaktioiden osastolle. Vilahdus jostain ikäväksi oletetusta, raivokas reaktio, oman kannan sementointi. Ja seuraavaan asiaan.Onneksi havahduin. Venla-palkinnon jälkeen otin Yle Areenan kauniiseen käteen ja aloin katsoa.-sarjan idea on yksinkertainen. Kutakin jaksoa varten kameraryhmät ovat seuranneet yhden vuorokauden ajan terveydenhuollon ammattilaisia eri puolilla Suomea. Lisäksi haastatellaan potilaita, joita hoidetaan saman vuorokauden aikana. Selkä­nikamia luudutetaan, vauvoja syntyy, syöpäkontrollin edellä käydään toimintaterapeutilla.Lyhyen pätkän perusteella olin leimannut Elossa 24h -sarjan Rescue 911:n perillisten suureen joukkoon. Niihin realitysarjoihin, joissa muka halutaan näyttää todellisuus sellaisena kuin se on, vaikka tosiasiallisesti pyritään kerimään kokoon niin paljon draamaa kuin suinkin ehditään.Mutta kas, ennakkoluuloiselle kävi taas huonosti. Ei ollutkaan kyse sosiaalipornosta, ei draaman tiristämisestä.Keskiöön nousi elämän arvaamattomuus – ja hoitohenkilökunnan rauhallisuus. Kaikenlaista voi sattua, kyllä. Mutta kaikenlaista pystytään myös tekemään.kuvitellut, että tosielämän onnettomuuksien ja sairauksien näkeminen tv-ruudussa saisi huolehtimaan ja murehtimaan lisää.Tuntuu, että asia onkin päinvastoin. Ihan kuin Elossa 24h vähän rauhoittaisi.Pitäisin myös mahdollisena, että ohjelma voi vähentää kyynisyyttä julkista terveydenhuoltoa kohtaan. Okei, sote vaikuttaa uskomattoman toivottomalta, mutta tuolla noin monet rauhalliset ja osaavat ihmiset tekevät ammattitaidolla vielä noin paljon hyviä asioita.Minun verorahoillani -huudahdukseni muutti täysin suuntaa: Minunkin verorahoillani! Sydän! Kuten nykyään sanotaan.Elossa 24h on todellakin Venlansa ansainnut. En vain jatkossa ehkä puhu siitä sen virallisella nimellä. Sanon mieluummin ”se onnellisille veronmaksajille kaikella rakkaudella -ohjelma”.