The Handmaid’s Tale -romaanin jatko-osa ilmestyy syyskuussa myös suomeksi – Inspiraationa lukijoiden kysymykset ja maailma jossa elämme

Kulttuuri

The Handmaid’s Tale -romaanin jatko-osa ilmestyy syyskuussa myös suomeksi – Inspiraationa lukijoiden kysymykse

Otava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/MargaretAtwood/status/1090980518148087809

Orjattaresi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Margaret