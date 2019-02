Kulttuuri

Seksiorjakauppa loppuu vain, jos EU kriminalisoi seksin oston, todetaan illan dokumentissa

Aina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ajatus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jesidinaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Antti Kurosen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eurooppa

Orjuus nyt: Jesidinaisten kohtalo, TV1 klo 19.00 (K12). Ulkolinja: Naiskaupan ytimessä, TV1 klo 22.05. Myös Yle Areena.