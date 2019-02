Kymmenen Oscar-ehdokkuutta kerännyt The Favourite on upeasti näytelty ja kuvattu rujo pukufarssi Englannin hovista – päärooleja hallitsevat naiset, jotka näyttävät miehille kaapin paikan 1700-luvun alun Englantiin ja kuningatar Annan hoviin sijoittuva The Favourite nostaa Yorgos Lanthimosin viimeistään nyt tämän hetken suurten ohjaajanimien joukkoon, kirjoittaa HS:n kriitikko Juho Typpö.