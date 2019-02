Kulttuuri

Dokumentti suomalaisesta hypnotisoijasta on viiden tähden täysosuma – teos näyttää, kuinka silmänkääntötemppu

Arthur Franckin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olliver Hawk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005955050.html

Ohjaaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy