Kulttuuri

Jos suomalaiset odottavat Daruden euroviisukappaleen olevan uusi Sandstorm, ensimmäinen UMK-kappale tarjoaa is

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvää on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämän vuoden