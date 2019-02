Kulttuuri

Nämä näyttelyt kannattaa käydä katsomassa viikonloppuna – monipuolinen Magritte Amos Rexissä ja Shoplifterin p

Muutakin kuin piippuja

Teamlabin

Magritte: Elämänviiva 19.5. saakka Amos Rexissä (Lasipalatsi, Mannerheimintie 22–24). Ma 11–18, ti suljettu, ke–to 11–20, pe 11–18, la–su 11–17.

Pörröinen metsä

Kiasman

Shoplifter: Nervescape VIII 15.9. saakka Kiasmassa (Mannerheiminaukio 2). Ti 10­–18, ke–pe 10–20.30, la 10–18, su 10–17.

Tupla-annos surumieltä

Erika Adamssonin

Erika Adamsson & Timo Wright 24.2. saakka galleria Forum Boxissa (Ruoholahdenranta 3a). Ti, to, pe 12–17, ke 12–20, la–su 12–16.

Maalaukseksi sulanut jää

Grönlantiin

Lotta Törnroth: Kuvitteelliset saaret 24.2. saakka galleria Hippolytessä (Yrjönkatu 8–10). Ti–pe 12–17, la–su 12–16.

Japanilaista estetiikkaa

Anita Jensenin

Anita Jensen: Unfolding the Scrolls of Life between the Time and Places 24.2. saakka galleria G:ssä (Pieni Roobertinkatu 10). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.