Hannu-Pekka Björkman ei uskonut opettajansa vihjailuja näyttelijänkyvyistä ja tunsi katkeruutta siitä, että löysi teatterimaailman niin myöhään

Kulttuuri

Hannu-Pekka Björkman ei uskonut opettajansa vihjailuja näyttelijänkyvyistä ja tunsi katkeruutta siitä, että lö

Viisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Björkman

Björkmanin

Näyttelijöiltä

Kun

Björkman

Björkman