Kulttuuri

Kitara toisensa jälkeen ammutaan hajalle Antti Auvisen orkesteriteoksessa, kun taas Bryce Dessnerin konserton

Odotusarvo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huomattavasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos Auvisen