Kulttuuri

Otavan Pasi Vainio kiistää omistajan etuoikeudet Suomalaisessa kirjakaupassa

Otavan

Vainio

toimitusjohtaja Pasi Vainio https://www.hs.fi/haku/?query=pasi+vainio ei halua arvailla, mistä pienempien kilpailijoiden närkästyneet puheet johtuvat. Paitsi yhden yleisen syyn verran.”Kirjojen myynti vähenee”, hän toteaa, ”mutta Otavalla kirjojen myynti on kasvanut myös viimeisen kymmenen vuodenkin aikana.”selittää oman talonsa poikkeuksellisuutta jakeluteiden kirjolla, yritysostoilla sekä kustannusohjelman onnistumisilla.

Vainion

Vainion

Yritysostoissa

Vainio

Uudenmaan­kadun pää­kont­torin talli­määräykset Otavan nimik­keiden suosimi­sesta Suoma­laisen kirjakaupan myymälöissä hän kieltää ehdottomasti.”Kaupan täytyy toimia asiakkaiden ehdoilla, kaikilla muillakin aloilla kuin kirja-alalla, eli tarjota sitä mitä asiakkaat haluavat. Olisi todella lyhytnäköistä keskittyä siihen, mitä löytyy omasta takaa. En näe Otavan ja Suomalaisen suhteessa poikkeusta tästä.”mukaan Otava menettelee Suomalaisen kanssa ihan samoin kuin muidenkin jälleenmyyjien kanssa: markkinointisuunnitelmia mietitään yhdessä, mutta minkäänlaista kotiinpäin vetämistä ei tapahdu.”Esimerkiksi viime vuonna kasvua kertyi myynnistä muille jälleenmyyjille enemmän kuin myynnistä Suomalaiselle.”Hän tarkoittaa marketteja, verkkokauppaa ja sähköisiä toimijoita.”Kustantajan näkökulmasta marketit alkavat olla myyjinä jo aika lähellä sitä, mitä kirjakaupat ovat yhteensä. Suppeampi valikoima niillä tietysti on.”Vainio tarkistaa tilastoista. Vuonna 2017 kaikkien kirjakauppojen osuus kokonaismyynnistä Suomessa oli enää alle puolet, 42 prosenttia.Yritysostojen avulla Otava on kasvattanut kokoa mutta Vainion mukaan ennen muuta laajentanut valikoimaansa.”Esimerkiksi Moreenin kautta käsityökirjoja on mennyt tosi hyvin. Niidenkin kohdalla suurin kasvu on tullut marketeista ja verkkokaupasta, ei Suomalaisesta.”näkökulmasta Otava ei ole liian vahva toimija kotimaan pienillä markkinoilla.”Osuutemme on alle kolmannes kokonaisuudesta”, hän kertoo.Otavan kasvun ja monien muiden kustantamojen taloudellisen kompastelun kärjistämän tilanteen Vainio kokee isona vastuuna siitä, että lukeminen ja kirjat säilyvät.”Viimeisen 10 vuoden aikana Otava on investoinut yli 50 miljoonaa yleisen kirjallisuuden markkinoihin ja niiden kehittämiseen. Näen sen alan rakenteiden tukemisena, en millään muotoa ongelmana.”Otava ei Vainion mukaan nappaa kilpailijoita pois markkinoilta.”Työntekijät tulevat mukana ja pyrimme antamaan heille otolliset puitteet sekä mahdollisimman paljon aikaa oman julkaisuohjelmansa rakentamiseen.”Otavan viimeisimmät investointipäätökset Keuruun tuotantolaitoksiin kertovat Vainion mukaan halusta varmistaa kirjapainotaidon säilyminen elinvoimaisena Suomessa.”Eikä Keuruun laitos ole vain Otavan nimikkeitä varten, vaan se on tarjolla kaikille kustantajille.”iloitsee siitä, että ”kirjailijat haluavat tulla meille”.Sopimuksia heidän kanssaan tehdään aina tapauskohtaisesti neuvotellen.”Kaikki kilpailu on tervetullutta”, hän sanoo. ”Sitä me toivomme niin täällä kustantamon päässäkin kuin myös jälleenmyyjäkentällä. Mahdollisimman laajan valikoiman jakelutie olisi pidettävä kunnossa tässä maassa.”